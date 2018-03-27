Казахстан огласил объем доходов от продажи госсобственности

БАКУ /Trend/ - Общие доходы Казахстана от приватизации государственных объектов в 2017 году составили 61 миллиард тенге (190 миллионов долларов), что на 20 процентов больше балансовой стоимости этих объектов.

Об этом на заседании парламента Казахстана сказал министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов, передают казахстанские СМИ.

“На продажу был запланирован 21 объект, в том числе 19 объектов национальных холдингов и два объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 14, и семь объектов перенесены в периметр IPO «Казмунайгаз» и «Казахстанских железных дорог”, — сказал министр.

В частности, из республиканской собственности реализованы два объекта здравоохранения - АО «Национальный научный медицинский центр» и АО «Казмедтех».

Кроме того, в частную собственность переданы 12 компаний квазигоссектора, в числе покупателей указанных активов имеются крупные транснациональные компании. К примеру, 49 процентов KTZE-KHORGOS GATEWAY проданы Shanhai Investment & Development Company Ltd и COSCO Container Lines, 50 процентов АО «Локомотив Құрастыру Зауыты» проданы GE Transportation Engines Holding B.V. и 50 процентов ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты» проданы крупной французской машиностроительной компании Alstom.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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