Официальный курс маната к мировым валютам на 28 марта

28 марта 2018 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 марта установлен на уровне 1,7 и 2,1094 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

28.03.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.1094

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3079

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0843

100 белорусских рублей

100 BYR

0.874

1 бразильский реал

1 BRL

0.5111

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.146

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1594

1 чешская крона

1 CZK

0.0828

1 чилийский песо

1 CLP

0.2813

1 китайский юань

1 CNY

0.2707

1 датская крона

1 DKK

0.2831

1 грузинский лари

1 GEL

0.6997

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4124

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0124

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.2065

1 швейцарский франк

1 CHF

1.794

1 израильский шекель

1 ILS

0.488

1 канадский доллар

1 CAD

1.3199

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6796

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4406

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0924

1 молдавская лея

1 MDL

0.1032

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2203

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.501

1 российский рубль

1 RUB

0.0296

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2998

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4791

1 турецкая лира

1 TRY

0.4271

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0583

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1926

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0646

100 японских иен

100 JPY

1.6102

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2353

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Azernews Newspaper
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