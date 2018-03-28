Центробанк Азербайджана проведет второй депозитный аукцион за неделю

28 марта 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 29 марта проведет очередной депозитный аукцион, сообщает ЦБА в среду.

В рамках аукциона ЦБА планирует привлечь 250 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 8,01-12,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 28 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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