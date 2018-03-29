Официальный курс маната к мировым валютам на 29 марта (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0962 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют 29.03.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 2.0962 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3028 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0844 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8725 1 бразильский реал 1 BRL 0.5118 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1446 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1594 1 чешская крона 1 CZK 0.0823 1 чилийский песо 1 CLP 0.2813 1 китайский юань 1 CNY 0.2702 1 датская крона 1 DKK 0.2813 1 грузинский лари 1 GEL 0.7002 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0261 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3937 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0124 100 иранских риалов 100 IRR 0.0037 1 шведская крона 1 SEK 0.2039 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7789 1 израильский шекель 1 ILS 0.4846 1 канадский доллар 1 CAD 1.316 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6724 1 казахский тенге 1 KZT 0.0053 1 киргизский сом 1 KGS 0.0249 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4394 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0928 1 молдавская лея 1 MDL 0.1032 1 египетский фунт 1 EGP 0.0963 1 норвежская крона 1 NOK 0.2164 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0209 1 польский злотый 1 PLN 0.4982 1 российский рубль 1 RUB 0.0295 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2965 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4779 1 турецкая лира 1 TRY 0.4241 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0583 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1926 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0642 100 японских иен 100 JPY 1.5969 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2239

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