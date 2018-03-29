БАКУ /Trend/ - Продолжается выгодная кредитная кампания от AccessBank, проводимая в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, сообщает банк в четверг.

Так, клиенты, взявшие микрокредиты на сумму до 50 000 манатов и наличные кредиты на сумму до 20 000 манатов, могут воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 100 дней, а также получить от банка сумму процентов по графику погашения за последние 100 дней в ПОДАРОК!

Предприниматели, взявшие бизнес кредиты, смогут воспользоваться также и дополнительным преимуществом, а именно - сами выбрать график оплат по кредиту в соответствии с особенностями своего бизнеса.

Кампания будет действовать до 31-го мая, поэтому не теряя времени, воспользуйтесь выгодными кредитами AccessBank. С такими выгодными условиями реализовать свои планы - НЕ ПРОБЛЕМА!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

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