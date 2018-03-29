Китай вводит новые правила в сфере экспресс-доставки

29 марта 2018 15:53 (UTC+04:00)

В Китае будут введены новые правила, призванные обеспечить продолжительное и здоровое развитие быстрорастущего сектора экспресс-доставки, сообщает агентство "Синьхуа".

В соответствии с указом, подписанным премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, первые в стране специальные правила, регулирующие сектор экспресс-доставки, вступят в силу первого мая.

Новые правила послужат нормативной базой для упорядочения операций курьерских компаний и защиты интересов потребителей. Правила также нацелены на решение ряда актуальных проблем в секторе, включая обеспечение безопасности личной информации потребителей и сокращение отходов от упаковочных материалов.

Китай четыре года подряд лидирует в мире по объему сделок в секторе экспресс-доставки, среднегодовой рост которого в стране в течение прошедших десяти лет составлял 42 процента. Свыше половины операций экспресс-доставки в мире совершались китайскими компаниями.

В 2017 году объем сделок в секторе экспресс-доставки Китая достиг 495 миллиарда юаней (около 80 млрд долларов).

Новые правила также поощряют игроков сектора запускать транснациональные услуги экспресс-доставки и активно расширять свое присутствие на зарубежных рынках.

"Правила помогут Китаю в формировании сети экспресс-доставки, соединенной с внешним миром, и позволят стимулировать развитие глобальной логистической системы", -- убежден сотрудник Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Вэй Цзиган.

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