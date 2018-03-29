Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США

29 марта 2018 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 27 банка, сообщает в четверг KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 319,06 тенге за доллар при объеме торгов 65,25 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 319,02 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 111,3 миллиона долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 16:31
Казахстан внедряет цифровую систему документооборота в области авиаперевозок
ИКТ 14:23
Казахстан начал экспорт баранины в Китай
Бизнес 12:41
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли в 2 раза
Бизнес 11:11
Из нефти казахстанского месторождения произведено 1,5 млн. тонн серы
Энергетика 09:29
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 28 марта 15:17
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на модификацию систем загазованности
Тендеры 28 марта 14:39
В Казахстане планируют освоить 4 нефтяных месторождения
Энергетика 28 марта 12:55
Индикатор рынка межбанковских депозитов остается стабильным
Бизнес 28 марта 10:30
Увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство Казахстана
Бизнес 28 марта 10:07
Казахстан огласил объем доходов от продажи госсобственности
Бизнес 27 марта 20:53
Казахстанский тенге продолжает дорожать по отношению к доллару США
Бизнес 27 марта 16:54
Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан
Бизнес 27 марта 15:37
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 27 марта 13:09
Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров
Бизнес 27 марта 11:50
Главы МИД государств Центральной Азии встретились с верховным представителем ЕС
Узбекистан 27 марта 10:44
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 27 марта 10:31
Китай увеличит импорт продукции из Казахстана
Бизнес 27 марта 09:56