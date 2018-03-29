Unibank снова стал лидером

29 марта 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank был избран банк-лидером в трех номинациях. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

В рамках инициативы Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджана по оценке деятельности банков страны, Unibank занял первое место по двум номинациям, а по одной номинации стал обладателем второго места в рамках номинаций за безналичные платежи в 2017 году:

- 1-е место в номинации «Банк-лидер в области в развития электронной торговли»;

- 1-е место в номинации «Банк-лидер по бесконтактным платежным картам»;

- 2-е место в номинации «Банк-лидер в области электронных банковских услуг».

Unibank входит в список ведущих банков на рынке в области электронной торговли. К настоящему времени, число партнеров превысило 200 интернет-магазинов. Каждый обладатель карт Visa или MasterCard, может легко и совершенно безопасно совершать платежи и делать покупки онлайн в партнерских электронных магазинах.

Особую роль в развитии безналичных платежей сыграло мобильное банковское приложение Unibank Mobile. Количество пользователей Unibank Mobile, являющегося самым скачиваемым и лучшим мобильным приложением в Азербайджане, превысило 100 000.

В своей будущей деятельности, Unibank и далее продолжит оказывать поддержку развитию электронной торговли и обеспечивать безопасность безналичных платежей.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank)

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