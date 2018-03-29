Ошибки центральных банков могут вызвать падение фондового рынка

29 марта 2018 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Риск политических ошибок в результате нормализации денежно-кредитной политики вызывает беспокойство в долгосрочной перспективе, сообщили Trend в четверг в инвестиционном Saxo Bank.

Аналитики банка считают, что центральные банки являются одними из главных возбудителей потрясений на рынке.

"Начиная с 2008 года на рынках чередуются периоды спокойствия и потрясений. Примерно в двух из трёх случаев потрясения были вызваны действиями центральных банков - корректировками политики "опережающей индикации", неверным пониманием информации от центробанков, неопределённостью относительно уровня инфляции и так далее", - отметили эксперты.

По их мнению, пока мировая финансовая ситуация остаётся достаточно благоприятной, а принятые Федеральной резервной системой (ФРС) США меры по нормализации оказались достаточно успешными, однако центральным банкам становится всё сложнее и дальше повышать ставки из-за влияния оттока ликвидности на волатильность, кредиты и в конечном счёте на компании-зомби на фоне снижения темпов роста в ключевых странах.

"Потрясение на рынке, которое может сначала показаться незначительным, может спровоцировать падение фондовой конъюнктуры. Но ещё больше поражает то, что, по мнению всё большего числа инвесторов, этот сценарий реализуется в ближайшее время. Вопрос заключается только в том, что станет причиной этому. Произойдёт ли это, когда ставка по федеральным фондам превысит пороговую отметку в два процента или 2,5 процента? Или когда доходность десятилетних государственных облигаций составит более 3,5 процента? Неизвестно... Поэтому в нынешних обстоятельствах необходимо внимательно следить за тем, как развивается ситуация", - отметили в Saxo Bank.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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