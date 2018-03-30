Делегация Туркменистана провела в Сеуле деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Сеуле 30 марта состоялась встреча премьер-министра Республики Корея Ли Нак-Йона (Lee Nak-yeon) с вице-премьером Туркменистана Рашидом Мередовым, во время которой обсуждались возможности укрепления экономических взаимосвязей между двумя странами, сообщают корейские СМИ со ссылкой на офис своего премьер-министра.

Собеседники пришли к мнению, что экономика двух стран - взаимодополняющая. Южная Корея богата технологиями и опытом экономического развития, Туркменистан располагает энергетическими ресурсами.

Глава правительства Южной Кореи выразил надежду, что присутствие южнокорейских компаний на туркменском рынке будет возрастать, что может поспособствовать экономическому развитию Туркменистана и созданию рабочих мест. Дипломатические отношения двух стран были установлены в 1992 году.

Сеул рассчитает на партнёрство с Туркменистаном в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктур и модернизация промышленности. Особое внимание уделяется и развитию транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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