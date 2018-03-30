Таджикистан ищет поставщика оборудования для многомиллионного проекта

30 марта 2018 13:11 (UTC+04:00)

Предприятие «Худжандводоканал» ищет поставщика оборудования для двух заводов по производству гипохлорита в рамках проекта «Программа улучшения системы водоснабжения города Худжанда» (Фаза III), передают в пятницу таджикские СМИ.

Как сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом страны, тендер включает в себя поставки и монтаж установок и оборудования для двух заводов по производству гипохлорита, включая всё оборудование наблюдения за технологическим процессом, запасные части, ремонт зданий, а также поставка и монтаж накопительной ёмкости и дозаторной установки для Насосной станции №2.

По данным источника, для получения права на присуждение договора участник торгов должен иметь среднегодовой товарооборот в качестве генерального подрядчика, в течение последних 3-х лет (2015-2017) не менее чем 750 тысяч долларов.

Кроме того, участник торгов должен показать возможность доступа к ликвидным акциям, свободному недвижимому имуществу, кредитным линиям для того, чтобы соответствовать требованиям по обороту наличных денежных средств в эквивалентной сумме не менее 200 тысяч долларов.

По данным министерства финансов страны, Европейский банк реконструкции и развития выделит на эти цели 3,5 миллиона долларов.

В целом, общая стоимость проекта (все три фазы) составляет 8,8 миллиона долларов, 5,3 миллиона из которых составляют грантовые средства.

Кроме того, в рамках данного проекта республике выделено 1,4 миллиона долларов технической помощи. Указанный проект финансируется ЕБРР и правительством Швейцарии.

Проект предусматривает восстановление сети водоснабжения в поселке Водник города Худжанда, сооружение водомерных соединительных узлов для потребителей, восстановление скважин, реабилитацию насосной станции второго подъёма, а также установку водосчетчиков.

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Azernews Newspaper
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