Unibank выплатил первые проценты держателям облигаций

30 марта 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank выплатил первые проценты держателям облигаций, сообщает банк в пятницу.

На аукционе, состоявшемся 28 декабря 2017 года на Бакинской фондовой бирже, были выпущены в оборот 1000 процентных, именных бездокументарных необеспеченных облигаций Unibank общей стоимостью 10 миллионов долларов и номинальной стоимостью каждой по 10 тысяч долларов. Согласно условиям проспекта эмиссии, процентный доход выплачивается держателям облигаций через каждые 90 дней.

Следует отметить, что на данный момент облигации Unibank в долларах являются одними из самых высокодоходных на рынке. Период оборота облигаций с шестипроцентной годовой ставкой составляет шесть лет и владельцы облигаций получат проценты 24 раза до конца срока.

Успешное размещение этих облигаций осуществлялось посредством инвестиционной компании Unicapital, дочерней компании банка.

Наряду с привлечением средств с открытого финансового рынка, целью также является запланированное увеличение поддержки Unibank в развитии рынка ценных бумаг Азербайджана. Средства от продажи облигаций направляются Unibank на финансирование ненефтяного сектора экономики, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

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