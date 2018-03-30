Нацбанк Казахстана о прогнозах на инфляцию

30 марта 2018 15:27 (UTC+04:00)

Национальный банк Казахстана прогнозирует инфляцию в стране на уровне 5-7 процентов к концу текущего года и 4-6 процентов к концу 2019 года.

Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» в Москве в рамках заседания Консультационного Совета по валютной политике государств-участников ЕАЭС сказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев.

По словам Акишева, решения по снижению базовой результатами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития ситуации в ставки обусловлены положительными текущем году.

“В текущем году решение о снижении базовой ставки было обусловлено улучшением показателей прогнозной инфляции, на фоне закрепления позитивных тенденций на внешних рынках и в странах - торговых партнерах, а также продолжившимся в 2018 году снижением инфляционных ожиданий”, - сказал Акишев.

При этом глава финрегулятора отметил, что в целом Национальный Банк по-прежнему стремится к нейтральности денежно-кредитных условий.

“Текущая траектория уровня базовой ставки выстроена с учетом наших прогнозов по инфляции в краткосрочном и среднесрочном периодах и способствует достижению намеченных ориентиров по инфляции 5-7 процентов к концу текущего года и 4-6 процента к концу 2019 года”, - сказал Акишев.

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