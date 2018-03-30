В Узбекистане ликвидируют некоторые формы предпринимательства

30 марта 2018 17:13 (UTC+04:00)

В Узбекистане планируют ликвидировать частные и семейные предприятия, а также другие неэффективные организационно-правовые формы субъектов предпринимательства, передают в пятницу узбекские СМИ,

Об этом корреспонденту в ходе обсуждения проекта Концепции налоговой реформы до 2020 года рассказал заместитель министра финансов Вячеслав Пак.

По его словам, это необходимо сделать для выравнивания налоговой нагрузки, создания здоровой конкурентной среды и условий честного ведения бизнеса для всех.

"Согласно действующему законодательству, эти предприятия имеют преимущества над другими. О чем идет речь? Например, если элементарно, вы имеете право платить за электричество и газ по ставкам, установленным для физических лиц, то это дает вам снижение конечной себестоимости продукции и создает неравные условия", — заметил замминистра финансов.

Кроме того, у частных предприятий, заметил Пак, фактически нет налогов на дивиденды, что противоречит созданию равных условий на рынке для всех.

"По сути сейчас частное предприятие ничем не отличается от индивидуального предпринимателя. У него нет уставного фонда, оно полностью использует свое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности, и, уплатив налог на прибыль, оно автоматически получает все остальные средства без уплаты налога на дивиденды", — рассказал Вячеслав Пак.

Напомним, что в Узбекистане сейчас идет обсуждение Концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предполагает коренную трансформацию всей системы фискальных органов. Она должна быть представлена на рассмотрение президента и правительства до 1 апреля 2018 года.

Кроме того, до 1 июля 2018 года планируется подготовить проект Налогового кодекса в новой редакции.

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