Узбекистан расширит производство и экспорт ферулы

31 марта 2018 09:17 (UTC+04:00)

В Узбекистане будет создана Ассоциация производителей и экспортеров ферулы, сообщает Подробно.uz со ссылкой на постановление главы государства.

Ферула — это многолетнее травянистое растение, которое используется в кулинарии в качестве специи, а в народной медицине — для борьбы с кашлем, метеоризмом и судорогами.

Полезные свойства растения были известны в древней Индии, Иране, Пакистане и других странах. Упоминание об этой специи можно найти и в "Чарака Самхита" — одном из самых главных трактатов Аюрведы.

Учредителями новой ассоциации станут Центр выращивания и переработки лекарственных растений "Шифобахш" при Госкомитете по лесному хозяйству, предприятие "Карши экспорт-импорт бизнес", входящее в состав ХК "Узбекозиковкатхолдинг", компания "Сурхандарё агрофирмаси", а также фирмы, занимающиеся выращиванием и экспортом ферулы.

При этом организации, фермерские хозяйства и другие хозяйствующие субъекты могут самостоятельно стать членами ассоциации на договорной основе и получат право на свободный выход из ее состава.

Председатель ассоциации и его заместитель будут избираться решением общего собрания членов и утверждаться на должность Кабинетом Министров.

Президент поручил разработать до конца мая "дорожную карту" по организации и выращиванию плантаций ферулы в 2019 году на территориях с подходящими природно-климатическими условиями.

Кроме того, в стране планируется разработать технологии по выпуску необходимых для медицины и сельского хозяйства лекарственных средств путем переработки ферулы-сырца.

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