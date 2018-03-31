В Москве прошёл День кыргызских товаров

31 марта 2018 09:28 (UTC+04:00)

В Москве состоялось открытие «Дня кыргызских товаров» с участием министра экономики КР Артема Новикова и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Ильи Торосова, в рамках проведения очередного 20-го заседания межправительственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает кыргызское новостное агентство Кабар.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики КР, данная акция является одним из направлений практической реализации достигнутых договоренностей в сфере развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Мероприятие прошло для привлечения внимания к товарам кыргызского производства и повышения узнаваемости отечественной продукции в торговых сетях Российской Федерации и формирования интереса российских покупателей к кыргызской продукции, как высококачественной органической продукции по доступным ценам.

Проведение данной акции также подразумевает, что каждый желающий посетитель супермаркета «Перекресток» может попробовать продукцию Кыргызстана и получить информацию о продукции.

В акции были представлены сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, произведенные на территории КР, с участием около тридцати местных производителей.

Напомним, что 15 декабря 2017 года был подписан Меморандум о намерениях между Министерством экономики Кыргызстана и российской компанией X5 Retail Group в рамках шестой кыргызско-российской межрегиональной конференции в Бишкеке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана
Кыргызстан 30 марта 17:46
Уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Кыргызстана приостановлено
Кыргызстан 30 марта 15:54
Генпрокуратура Кыргызстана создаст базу данных всех уголовных дел о коррупции
Кыргызстан 30 марта 14:43
Кыргызстан определит конкурентные виды сырья для лёгкой промышленности
Бизнес 30 марта 13:10
В Кыргызстане запретили рекламу алкоголя в интернете
Кыргызстан 30 марта 11:06
Россия одобрила программу четырёхлетнего сотрудничества с Кыргызстаном
Кыргызстан 30 марта 09:45
Узбекистан и Кыргызстан расширяют сотрудничество приграничных районов
Узбекистан 29 марта 17:19
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 29 марта 16:31
Узбекистан ввёл скидки на поезда в Кыргызстан
Туризм 29 марта 15:57
Свыше 30 компаний из Кыргызстана примут участие в акции в Москве
Бизнес 29 марта 14:28
В регионах Кыргызстана используют всё больше банковских карт
Бизнес 29 марта 12:37
Кыргызстан продолжает цифровую трансформацию страны
ИКТ 29 марта 11:03
Экс-кандидата в президенты Кыргызстана подозревают в подготовке захвата власти
Кыргызстан 29 марта 08:52
МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества
Узбекистан 28 марта 15:58
Кыргызстан и Израиль рассматривают возможность установления безвизового режима
Кыргызстан 28 марта 15:11
Кыргызстан и Пакистан продолжат сотрудничество в целях поддержки региональной безопасности
Кыргызстан 28 марта 13:12
Состоится первое заседание совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана
Кыргызстан 28 марта 13:00
Главы МИД России и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества
Кыргызстан 28 марта 10:05