БАКУ /Trend/ - Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) (далее – «Альфа-Банк Казахстан») на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch.

«Подтверждение рейтингов Альфа-Банка Казахстан отражает стабильные финансовые показатели, подкрепляемые относительно низкой стоимостью фондирования и приемлемым качеством активов, а также существенным запасом капитала, стабильной базой фондирования и значительной ликвидностью», – говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению агентства, рейтинги банка сдерживаются ограниченной в настоящее время клиентской базой банка и существенным аппетитом к росту, в особенности в области необеспеченного розничного кредитования, что может увеличить кредитные риски.

«Качество активов банка подкрепляется существенным низкорисковым портфелем облигаций и межбанковских размещений, в основном инвестиционного уровня (50 процентов от всех активов на конец 2017 года), и кредитным портфелем (43 процентов) приемлемого качества», – пишет Fitch.

По словам агентства, неработающие кредиты у Альфа-Банка Казахстан на конец 2017 года составляли 6 процентов от всех кредитов и полностью покрывались резервами, а реструктурированные кредиты составляли еще 7 процентов (0,2х основного капитала по методологии Fitch).

«В качестве позитивного момента следует отметить, что основная часть таких кредитов имеет твердое залоговое обеспечение. Долларизация кредитов является также умеренной: работающие и нереструктурированные валютные кредиты составляли 9 процентов от всех кредитов (0,3х основного капитала по методологии Fitch)», – сообщает агентство, расценивая, при этом, крупнейшие из этих кредитов как несущие лишь умеренный риск.

Сообщается, что агрессивные планы банка по увеличению розничного кредитования с акцентом на необеспеченном потребительском кредитовании (в среднем 60 процентов в год в 2018-2020 годы) могут обусловить более высокие кредитные риски, хотя они должны покрываться значительной маржой.

Вместе с тем в агентстве полагают, что риск обусловливается потенциальным перегревом в розничном сегменте, что может произойти в среднесрочной перспективе ввиду роста конкуренции.

«Прибыль до отчисления в резервы за 2017 год у Альфа-Банка Казахстан находилась на хорошем уровне в 7 процентов от всех кредитов, что обусловливает разумную доходность на средний капитал (ROAE) на уровне 12 процентов и обеспечивает банку приемлемую подушку безопасности на случай потенциального ухудшения качества активов», – напоминает Fitch.

Показатель основного капитала по методологии Fitch у банка находился на высоком уровне в 18 процентов от активов, взвешенных по риску, что соответствует регулятивным показателям капитализации у банка; на конец января 2018 года регулятивные показатели умеренно снизились на 2 процента до 16 процентов ввиду единовременной корректировки в соответствии с МСФО 9.

По оценкам агентствам, запас капитала у банка является достаточным, чтобы выдержать дополнительное обесценение на уровне 12 процентов от всех кредитов и по-прежнему соблюдать регулятивные требования, включая 2-процентную надбавку для поддержания достаточности капитала.

Альфа-Банка Казахстан финансируется в основном за счет средств клиентов (95 процентов от всех обязательств на конец 2017 года). Концентрация фондирования является высокой: на 20 крупнейших клиентов приходится 36 процентов всех средств клиентов, однако данный риск сглаживается стабильной и контрциклической депозитной базой (на банк позитивное влияние оказывает «бегство в качество»), быстрой оборачиваемостью кредитов и значительным запасом ликвидности, который покрывал 60 процентов всех средств клиентов на конец 1 месяца 2018 года.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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