В Казахстане медорганизациям поставлены бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства на 22,3 млрд тенге отгружены в медорганизации страны за 1 квартал 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу «СК-Фармация».

По информации компании, всего лекарств и медизделий для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения поступили в 404 медицинские организации по всей стране.

В восьми регионах - в Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областях - через частные аптечные сети, у которых закуплена услуга по учету и реализации лекарственных средств. В остальных восьми областях - в Алматы, Астане, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях лекарства отпускаются через аптеки при поликлиниках. «Денежные средства, сэкономленные в этих регионах на закупе услуг по учету и реализации лекарств, будут направлены на дополнительный закуп медикаментов», - уточнила пресс-служба.

Больше всего лекарств к настоящему моменту поступило в г. Алматы и в Карагандинскую область - по 2,3 млрд тенге. Лекарства на сумму немногим более 1,9 млрд тенге поступили в ВКО, и чуть меньше этой суммы в Астану. Алматинская область, за три месяца также получившая лекарственное обеспечение на сумму 1,9 млрд тенге, тоже в числе регионов, получивших наибольшее количество лекарств.

Всего по состоянию на текущий момент для амбулаторного лекарственного обеспечения казахстанцев закуплено 430 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения из 494, находящихся в списке. В целом по списку Единого дистрибьютора закуплено 1040 наименований для амбулаторного и стационарного лекарственного обеспечения, что составляет 95% из общей потребности. По незакупленным препаратам повторно объявлен тендер, вскрытие конвертов с заявками было произведено 28 марта, итоги будут подведены в апреле.

В «СК-Фармация» отметили, что проблемным по-прежнему остается вопрос закупа лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Следует отметить, что закуп таких лекарственных средств напрямую зависит от утверждения Правительством РК государственной квоты на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2018 год. Государственная квота - это расчет потребности, в пределах которой осуществляется их оборот юридическими лицами, имеющими лицензии в соответствии с международными договорами РК. Согласно данным МВД РК, проект постановления по утверждению государственной квоты на 2018 год на наркотические средства внесен в Правительство РК 20 марта.

Лекарственные средства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, Единым дистрибьютором закупаются через фармацевтическую услугу, которая включает в себя поставку, хранение, учет и реализацию таких препаратов. Для оказания этой услуги потенциальным поставщикам выдвигаются особые требования, такие, как наличие специальной лицензии, особые условия хранения, транспортировки и отпуска лекарственных средств. Не все потенциальные поставщики соответствуют таким требованиям, процедуры закупа услуги Единым дистрибьютором объявлялись девять раз. К настоящему моменту фармацевтическая услуга закуплена в восьми регионах, уточнили в пресс-службе компании.

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