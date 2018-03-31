Азербайджанский бизнес приглашают к участию в ненефтяном секторе Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - В рамках заседания азербайджано-саудовской межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи в июне в Баку ожидается проведение очередного бизнес-форума. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече в субботу с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Мусаидом Ибрагимом Абдулла ас-Сулейми.

"Высокий уровень политических отношений создает благоприятную почву для расширения экономического сотрудничества между двумя странами",- сказал министр, подчеркнув важное значение официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саудовскую Аравию, проведенных переговоров в развитии связей между двумя странами.

Также успешно развиваются связи между бизнес-кругами Азербайджана и Саудовской Аравии, а с целью еще большего расширения экономического сотрудничества были организованы бизнес-форумы в Баку и Эр-Рияде, в декабре прошлого года - экспортная миссия в Саудовскую Аравию.

Компании из Саудовской Аравии, по словам Мустафаева, вкладывают инвестиции в экономику Азербайджана, осуществляется успешное финансовое сотрудничество с Саудовским фондом развития в сферах реконструкции систем водоснабжения и канализации, строительства школ, дорог и каналов.

"В последние годы значительно увеличилось также число прибывающих в Азербайджан туристов из Саудовской Аравии. Открытие прямого авиарейса может оказаться важным в расширении сотрудничества в этой сфере",- сказал министр.

На встрече министр экономики Шахин Мустафаев поблагодарил Саудовскую Аравию за справедливую позицию в вопросе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, постоянную поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Министр напомнив о том, что встречается с послом в пятый раз отметил успешную деятельность Мусаида Ибрагима Абдуллы ас-Сулейми в расширении связей между двумя странами, пожелал успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Посол подчеркнул, что Саудовская Аравия постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, позиция его страны неизменна и Азербайджан вернет свои оккупированные земли в скором времени.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам инвестиций, туризма, реализации совместных проектов. Мусаид Ибрагим Абдулла ас-Сулейми предоставил информацию об осуществляемых проектах в ненефтяном секторе в Саудовской Аравии и пригласил азербайджанских предпринимателей к активному сотрудничеству.

(Текст: Али Гасымов)

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