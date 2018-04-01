Мировой валютный рынок стабилизировался после сильного потрясения - эксперт

БАКУ /Trend/ - Сильное сокращение на мировом валютном рынке в прошлую пятницу сменилось ростом после исчезновения основной опасности в связи со смягчением риторики на тему торговой войны между США и Китаем, сказал Trend главный валютный эксперт инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, рынки открыли неделю всплеском позитивной динамики, поскольку в связи с последними событиями торговой войны между США и Китаем появились некоторые надежды на то, что обе стороны заинтересованы в работе над разногласиями.

"Это произошло всего лишь через пару дней после скверного закрытия на прошлой неделе. Индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию), который служит глобальным ориентиром по рискам, закрыл неделю на очень опасном уровне своей 200-дневной скользящей средней. Это классический случай того, как рынок, для которого основным фактором является риск потребительской инфляции, способствует угрожающему состоянию торговой среды. При скачке риск-аппетита и, возможно, показательном отсутствии более сильного повышения доходности по облигациям США доллар пострадал, а еще больше пострадала японская иена, которая в последнее время является второй по значимости валютой для риск-аппетита с самым высоким курсом. Пара EUR/USD резко пошла вверх к своему самому высокому уровню закрытия за несколько недель и, похоже, намерена штурмовать высоты цикла", - отмечает Харди.

По его словам, закрытие пары EUR/USD было самым сильным за несколько недель, заметно выше отметки 1,2400 USD/EUR.

"Трейдеры, играющие на повышение, должны взбодриться, ведь это знак нового стремления к высотам в цикле и даже, возможно, к более высоким уровням – многие отмечают очень долгосрочный тренд, который длится с момента достижения очень высоких уровней 2008 года. Уровень 1,3000 был разворотным для валютной пары в прошлом, и она может снова начать стремиться к нему, если уровень 1,2500 будет, наконец, пройден", - считает эксперт.

Харди отметил, что многие валюты развивающихся рынков оказались невосприимчивы к "заражению" общим риском при плохих уровнях закрытия прошлой недели.

"Резкое усиление китайского юаня в начале недели стало самым заметным явлением, которое "подтянуло" за собой многие валюты развивающихся рынков Азии и укрепило их. Кроме того, южноафриканский ранд также находится в сильной позиции, поскольку недавние уровни потребительской инфляции и политическая обстановка благоприятны для него. Мексиканское песо также сильно, ведь пара USD/MXN сейчас опустилась ниже вчерашней 200-дневной скользящей средней на фоне общего чувства облегчения на тему торговой войны. Российский рубль немного ослаб, несмотря на благоприятный фон, после того, как многие страны проявили солидарность с Великобританией и, соответственно, холодность в дипломатических отношениях с Россией. Что касается основных валют развивающихся рынков, турецкая лира в настоящее время чувствует себя наиболее вольготно на фоне антитеррористических операций в Сирии, поддерживаемых США, а также стремления правительства Турции обеспечить экономический рост любой ценой", - сказал Харди.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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