Кыргызстан купит у России новые самолеты

2 апреля 2018 09:52 (UTC+04:00)

Кыргызстаном и Россией достигнута предварительная договоренность о приобретении Кыргызстаном двух российских самолетов, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор авиакомпании Air Kyrgyzstan Жолдошбек Бектурганов.

В ноябре прошлого года компания приостановила деятельность из-за того, что ее единственный лайнер находится на ремонте. Накануне вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что ведутся консультации с кыргызским авиаперевозчиком по вопросу приобретения двух самолетов новых моделей.

"Сейчас уточняется, на каких условиях мы приобретем технику. Россия обычно предоставляет послабления зарубежным компаниям, которые выполняют авиарейсы на ее территорию. Например, 30 процентов от стоимости самолетов оплачивает российское правительство. Мы надеемся на такие же условия в рамках ЕАЭС", — объяснил Бектурганов.

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