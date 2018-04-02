Нацбанк Казахстана внедряет новый инструмент в денежно-кредитной политике

2 апреля 2018 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана внедрит новый инструмент денежно-кредитной политики по предоставлению и изъятию ликвидности на денежном рынке, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«С целью повышения эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, а также развития рынка производных финансовых инструментов, Национальный банк принял решение приступить к осуществлению операций валютного свопа сроком на один день на площадке акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» как по предоставлению, так и по изъятию ликвидности», - говорится в сообщении.

Предоставление ликвидности в национальной валюте через валютный своп будет осуществляться по базовой ставке Национального банка плюс два процента годовых.

Изъятие ликвидности в национальной валюте посредством проведения операции однодневный валютный своп будет осуществляться по процентной ставке, рассчитанной согласно формуле, с учетом дифференциала ставок США и Казахстана, обеспечивающей взаимосвязь между денежным и валютным рынками: (R_KZT - R_USD)/(1 + R_USD) где, R_KZT - базовая ставка Национального Банка минус один процент годовых, R_USD - однодневная ставка LIBOR по долларам США за предыдущий рабочий день по данным информационных ресурсов Bloomberg или Thomson Reuters.

Более широкий коридор ставок по операциям своп, относительно коридора ставок по операциям постоянного доступа призван дестимулировать использование иностранной валюты в качестве залогового обеспечения при привлечении ликвидности по тенге.

Ежедневный объем операций Национального банка по изъятию ликвидности посредством операций валютного свопа будет лимитирован в размере 500 миллионов долларов США.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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