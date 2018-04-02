В тестовом режиме открылся участок скоростной железной дороги Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Сянган

2 апреля 2018 14:09 (UTC+04:00)

Первого апреля в тестовом режиме был запущен в эксплуатацию сянганский участок скоростной железной дороги Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Сянган, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на компанию MTR Corporation.

Общая протяженность скоростной железной дороги Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Сянган составляет около 140 километров. На линии действуют семь станций. Сянганский участок имеет длину 26 километров. К настоящему времени основные строительные работы на сянганском отрезке уже завершены. Официально участок должен быть сдан в эксплуатацию в течение этого года.

По сообщению, в декабре 2011 года началось движение составов по участку Гуанчжоу-Южный - Шэньчжэнь-Северный, в декабре 2015 года сдан в действие участок Шэньчжэнь-Северный - Футянь.

К настоящему времени скорость движения поездов по участку Гуанчжоу - Шэньчжэнь достигает 300 километров в час. К концу марта текущего года по нему было перевезено в общей сложности 184 миллиона пассажиров.

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