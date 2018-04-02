До завершения "Щедрого Новруза" от Bank Respublika осталось 10 дней

БАКУ /Trend/ - До завершения кампании «Щедрый новруз» от Bank Respublika, которая стартовала 12 марта, осталось 10 дней!

Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

В рамках акции, которая будет длиться до 12 апреля, клиенты, получившие потребительский кредит, получат в подарок дебетовую карту Master Card GOLD LITE. В зависимости от суммы кредита подарочные карты будут выдаваться в размере до 100 манатов.

Таким образом, помимо наличного кредита, Вы получите и премиум карту со сроком действия пять лет, с определенной суммой на балансе. Подарочную сумму владельцы данных карт смогут реализовать в любой точке продажи через POS-терминалы. При оплате в сети партнёров, клиенты могут получить бонус до 20 процентов.

Напоминаем, что максимальная сумма кредита составляет 10 000 манатов со сроком до 36 месяцев. Кредит до 5000 манатов может быть выдан и без поручителей.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка можно на официальном сайте, Facebook странице банка и по короткому номеру 144.

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