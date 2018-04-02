В Казахстане наблюдается низкий уровень инфляции

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Казахстане в марте текущего года составила 0,5 процента по сравнению с февралем 2018 года, и 1,8 процента по сравнению с январем 2018 года, сообщает Комитет по статистике при министерстве национальной экономики Казахстана.

В марте 2018 года месяце цены на продовольственные товары повысились на 0,8 процента, на непродовольственные товары – на 0,5 процента, платные услуги для населения подорожали на 0,2 процента.

С начала 2018 года, по состоянию на 1 апреля, цены на продовольственные товары выросли на 2,2 процента, на непродовольственные товары - на 1,3 процента, платные услуги подорожали на 1,7 процента.

Рост цен на автомобили составил 1,9 процента, фармацевтическую продукцию - 1,8 процента, товары личного пользования - 1,7 процента, бытовые приборы - 1,6 процента, стеклянные и керамические изделия - 1,4 процента, текстильные изделия - 1,3 процента, моющие и чистящие средства - 1,2 процента, мебель и предметы домашнего обихода - 1,1 процента, одежду и обувь, книги - по 1 проценту.

Бензин подорожал на 2,2 процента, сжиженный газ в баллонах - на 1,7 процента, дизельное топливо - на 1,3 процента, уголь каменный - на 0,5 процента.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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