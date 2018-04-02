Китайский стартап Singulato вложит свыше $2 млрд в развитие отрасли в одном из городов страны

2 апреля 2018 15:54 (UTC+04:00)

Молодая китайская компания Singulato Motors, специализирующаяся на выпуске электромобилей, объявила о своих планах в следующие пять лет инвестировать 15 миллиардов юаней (2,39 миллиарда долларов) в промышленный центр города Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай), сообщает агентство "Синьхуа".

Партнерство между стартапом и правительством Сучжоу включает в себя исследования и разработки, производство и промышленные инвестиции в соответствующую отрасль.

В ближайшие пять лет Singulato Motors построит в городе международный центр исследований и разработок и наймет от 2000 до 3000 специалистов, которые будут заниматься передовыми технологиями, такими как автономное управление.

В Сучжоу также откроется база по производству высококачественных компактных автомобилей компании. В 2016 году Singulato Motors приняла решение построить завод по производству средне- и крупногабаритных машин в городе Тунлин (провинция Аньхой).

Стороны учредят фонд промышленных инвестиций объемом 10 миллиардов юаней, который будет способствовать появлению большего числа стартапов в отрасли.

Singulato Motors была создана в декабре 2014 года, в сфере интересов компании - автомобили на новых источниках энергии, интеллектуальные автомобильные системы и облачные сервисы для автомобилей.

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Azernews Newspaper
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