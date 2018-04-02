Узбекиские производители текстиля откроют новые цеха в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Производители текстильной продукции Узбекистана откроют новые производственные цеха в Таджикистане, передают узбекские СМИ.

С учетом высокого спроса на потребительские товары в Таджикистане достигнуты договоренности о поставке трикотажных тканей из Узбекистана, в результате чего в Таджикистане будут открыты швейные цеха, а создание новых предприятий приведет к появлению новых рабочих мест.

В рамках выставки в Душанбе также состоялся бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Таджикистана, на котором были заключены контракты заинтересованных лиц и организаций Таджикистана с узбекскими текстильными предприятиями.

Кроме того, подписаны соглашения между ООО «Buka Boxing Sportswear» и Федерацией бокса Душанбе, а также ООО «Авазхон Келажак Текстил Сервис» и ООО «СОХТМОН М-21».

Отметим, что в 2017 году двусторонний товарооборот составил 236,8 миллиона долларов, что на 20,2 процента больше показателя 2016 года. На территории Узбекистана действуют 22 предприятия с участием таджикского капитала.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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