Высокоскоростные поезда облегчили транспортную доступность нового района в Китае

2 апреля 2018 18:11 (UTC+04:00)

Два высокоскоростных поезда, курсирующие между Пекином и новым районом Сюнъань, перевезли свыше 480 тысяч пассажиров после начала своей работы в июле прошлого года, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное железнодорожное ведомство.

В это число входят 78 тысяч пассажиров за время 40-дневного особого режима работы транспорта по случаю Праздника Весны (Новый год по лунному календарю), который завершился в середине марта, сообщил представитель Пекинского железнодорожного управления.

Данные поезда ходят по маршруту между китайской столицей и городом Баодин в провинции Хэбэй, делая остановки в Байгоу и Байяндяне, расположенных в районе Сюнъань.

Центральное правительство КНР первого апреля 2017 года объявило о решении создать данный район, который стал третьим китайским новым районом национального значения после специальной экономической зоны в Шэньчжэне и нового района Пудун в Шанхае.

Между Пекином и Сюнъанем строится новая железнодорожная ветка, начало работы которой ожидается к концу 2020 года. Она сократит время в пути между Пекином и Сюнъанем до 30 минут.

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