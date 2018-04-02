Девять компаний дебютировали на китайской "третьей новой площадке"

2 апреля 2018 19:19 (UTC+04:00)

Девять малых и средних предприятий дебютировали на этой неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной также как "третья новая площадка" (New Third Board), сообщает агентство "Синьхуа".

Благодаря этому общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний достигло 11 559.

За пять рабочих дней с 26 по 30 марта оборот на площадке достиг 2,06 миллиарда юаней (около 328 миллионов долларов), что на 36,7 процента больше, чем на предыдущей неделе.

NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.

Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга.

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Azernews Newspaper
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