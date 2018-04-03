Официальный курс маната к мировым валютам на 3 апреля (Версия 2)

3 апреля 2018 10:26 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0926 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

03.04.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0926

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3072

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0844

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8716

1 бразильский реал

1 BRL

0.5131

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1438

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1606

1 чешская крона

1 CZK

0.0826

1 чилийский песо

1 CLP

0.2808

1 китайский юань

1 CNY

0.2704

1 датская крона

1 DKK

0.2809

1 грузинский лари

1 GEL

0.7091

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3904

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0123

100 иранских риалов

100 IRR

0.0037

1 шведская крона

1 SEK

0.2027

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7798

1 израильский шекель

1 ILS

0.4826

1 канадский доллар

1 CAD

1.3192

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6721

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4396

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0933

1 молдавская лея

1 MDL

0.1035

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.2157

100 узбекских сомов

100 UZS

0.021

1 польский злотый

1 PLN

0.4974

1 российский рубль

1 RUB

0.0296

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2975

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4725

1 турецкая лира

1 TRY

0.4272

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0583

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1926

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.065

100 японских иен

100 JPY

1.6048

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2283

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