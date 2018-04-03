Kapital Bank открыл обновленный филиал "Агдаш"

3 апреля 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новый филиал "Агдаш", расположенный по адресу алея Гейдар Алиева, 6. Обновленный филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания, сообщает банк во вторник.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Новый филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В текущем году планируется капитальный ремонт ряда филиалов в Баку и регионах, открытие новых филиалов и отделений. Примером этого является открытие нового офиса филиалов "Физули", "Браво-2", "Карточный центр" в Гяндже и "Шимал". В течение трех лет продолжительности проекта, были успешно отремонтированы и сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиями клиентов несколько филиалов Kapital Bank.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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