В туркменской Авазе обсудят вопросы развития газового рынка

3 апреля 2018 14:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В рамках международного газового конгресса Туркменистана, который запланирован на 23-24 мая 2018 года, в прикаспийском курорте Аваза состоится обсуждение актуальных вопросов развития рынка и возможностей для сотрудничества.

Как говорится во вторник в сообщении "Нефтегазового комплекса" Туркменистана, ожидается, что в работе конгресса примут участие топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний мира и ведущие специалисты отрасли. В качестве организатора выступает государственный концерн «Туркменгаз», соорганизатор мероприятия нидерландская KHB Holland.

Платиновым спонсором этого форума стала местная компания Gazyk, специализирующаяся на нефтесервисных услугах в Каспийском регионе. Dragon Oil выступит золотым спонсором мероприятия.

Total, Petronas, АРЕТИ и Haldore Topsoe – серебряными. "Спонсорство обеспечивает компаниям уникальную возможность встретиться, обсудить и развивать новые деловые отношения с бизнес-партнерами со всего мира", - сказано в информации.

Туркменистан играет роль одного из ключевых игроков на энергетическом рынке в Каспийском регионе и занимает четвертое место в мире по запасам газа. По данным госконцерна "Туркменгеология", в стране открыто 38 нефтяных, 82 газоконденсатных месторождений, а также 153 газовых месторождений, в том числе 142 месторождения на суше и 11 - на шельфе Каспия.

Туркменистан на данном этапе поставляет газ в Китай и в иранском направлении. Ведется также строительство туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Обсуждается и проект Транскаспийского газопровода через Азербайджан в Турцию и Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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