В Азербайджане нужно внедрить механизм регулирования использования POS-терминалов (версия 2)

3 апреля 2018 14:05 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следует создать механизм регулирования использования POS-терминалов, сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекберов.

По словам замминистра, процесс контроля над наличием в торговых и сервисных объектах POS-терминалов зависит не только от министерства по налогам.

"Это должно зависеть от каждого человека. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда на объекте присутствует POS-терминал, но клиентам сообщают, что он не работает. Клиент должен требовать соблюдения своих прав. Но в настоящее время нет никаких регулятивных мер для надзора над использованием POS-терминалов. Я считаю, что отказ от использования POS-терминала должен как-то пресекаться на законодательном уровне", - отметил Алекберов.

По данным Центрального банка Азербайджана, на конец января 2018 года число POS-терминалов в стране составило 65 181, из которых 36 801 установлен в Баку, 28 380 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 5 983, или 8,4 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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