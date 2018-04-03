Казахстан вернул тысячи тонн карантинной продукции странам-экспортерам

3 апреля 2018 15:34 (UTC+04:00)

Около 12 тысяч тонн карантинной продукции было возвращено странам-экспортерам. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев, выступая на заседании правительства, передает МИА «Казинформ».

“В прошлом году в ходе контроля транзита и завоза выявлено 1 202 факта нарушения карантинного законодательства Казахстана и Евразийского экономического союза. По 276 фактам были обнаружены карантинные объекты, наложены штрафы на 86 миллионов тенге. Около 12 тысяч тонн продукции было возвращено в страны-экспортеры, при этом 121 тонна продукции была уничтожена”, - сказал Арман Евниев.

Согласно озвученным данным, в 2018 году было выявлено 254 факта нарушения законодательства Казахстана в сфере растительного карантина. В 9 случаях были обнаружены карантинные объекты и наложены штрафы на сумму в 11,3 миллиона тенге.

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