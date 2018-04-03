Hyundai будет строить электростанцию в Навои

БАКУ /Trend/- Hyundai Engineering & Construction Co., одна из ведущих строительных компаний Южной Кореи, выиграла конкурс на строительство электростанции в Узбекистане, передают узбекские СМИ.

"Hyundai E&C в понедельник получила письмо от компании "Узбекэнерго" касательно проекта строительства 450-мегаваттной электростанции с комбинированным циклом", - говорится в сообщении.

Разместится электростанция в Навои. Планируется, что на проект, стоимостью в 540 миллионов долларов, уйдет 38 месяцев.

Ранее появилась информация о том, что Российская Федерация предложила Узбекистану построить в республике атомную электростанцию с двумя энергоблоками нового поколения.

Речь идет о строительстве станции из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую компания "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита. (Автор: Фикрет Долуханов)

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