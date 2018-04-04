Unibank проводит специальную акцию для пенсионеров

4 апреля 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank начал акцию для пенсионеров «Быть пожилым – выгодно», сообщает банк в среду.

В рамках акции, пенсионеры смогут взять наличные кредиты БЕЗ КОМИССИИ! Теперь, пенсионеры, обратившись в филиалы Unibank, могут оформить кредит до 20 000 манатов сроком до 48 месяцев с нулевой комиссией. Кроме этого, пенсионерам кредит предлагается по выгодной процентной ставке. Акция продолжится до 14 апреля.

Преимущества, которые Вы получите, взяв кредит в Unibank:

- всем, у кого есть официальный доход, сумма до 20 000 манатов;
- нет взноса за страхование;
- не требуется поручитель;
- максимальный срок кредита увеличился до 48 месяцев;
- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;
- процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp-номер (+994 50) 778-81-17;

- позвонив в Информационный центр 117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh).

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10:00 до 14:00:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал ("Бешмертебе"); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгаит”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

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