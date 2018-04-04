Баку может стать крупным хабом на пути между Азией и Европой - посол Китая (версия 2)

Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, который станет крупнейшим портом в Каспийском море, является важной частью транспортной инфраструктуры Азербайджана. Первая фаза строительства порта будет завершена в мае 2018 года. После завершения первой фазы мощность порта составит 15 миллионов тонн грузов в год. По итогам второго этапа мощность порта будет увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч контейнеров в год, а на следующем этапе - до одного миллиона контейнеров в год.