На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

4 апреля 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 25 банков, сообщает в среду KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 319,86 тенге за доллар при объеме торгов 70,750 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами Т+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 319,88 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 124,700 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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