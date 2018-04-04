Абид Шарифов: Китай выделил Азербайджану гранты на $70 млн (ФОТО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:30)

БАКУ /Trend/ - За последние годы китайское правительство выделило Азербайджану гранты на 70 миллионов долларов США, сказал в среду вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

По словам вице-премьера, более 60 миллионов долларов в виде различной техники уже получено Азербайджаном и в ближайшее время будет предоставлено техники на семь-восемь миллионов долларов.

"В частности, в конце прошлого года в Нахчыван было передано более 20 единиц различной необходимой сельскохозяйственной техники. Вместе с тем, в течении нескольких лет и до конца июля прошлого года была предоставлена техника Azeravtoyol - бульдозеры, экскаваторы, грейдеры и другая стройтехника. За счет грантов китайской стороны за три года мы приобрели более 150 мусоровозов, водовозов, ассенизаторских машин, самосвалов, грейдеров и распределили их по регионам Азербайджана. На следующий год мы также заказали партию новых коммунальных машин для обновления парка", - сказал Шарифов.

Вице-премьер рассказал, что кабинет министров регулярно находится на связи с соответствующими азербайджанскими структурами в любой из сфер и решает вопросы по поставке техники соответственно их запросам.

"Мы оцениваем пожелания и рассматриваем возможность приобретения той или иной техники под китайские гранты. Дело в том, что согласно условиям мы можем закупать только технику китайского производства, и есть такие виды техники, которые не производятся в Китае", - сказал Шарифов.

Шарифов также отметил, что в прошлом году был зафиксирован рекордный показатель торгового оборота между Китаем и Азербайджаном, составивший около 1,2 миллиарда долларов.

Инвестиции Китая в экономику Азербайджана исчисляются сотнями миллионов долларов, а в прошлом году был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту SOCAR GPC, который оценивается в 4,5 миллиарда долларов и может быть профинансирован китайской стороной.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Китаем по итогам первых двух месяцев 2018 года составил около 146 миллионов манатов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.