Китай решительно выступает против плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары

4 апреля 2018 17:39 (UTC+04:00)

Китай решительно осуждает и категорически выступает против плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары. Китайская сторона готова принять ответные меры в отношении американской продукции, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Офис торгового представителя США обнародовал список китайских товаров, в отношении которых планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. Общая стоимость этих товаров составляет 50 миллиардов американских долларов. В список включено 1300 наименований продукции, в том числе из таких сфер, как информационные и коммуникационные технологии, авиация и космонавтика, робототехника, фармацевтические препараты и машиностроение.

"Невзирая на убедительные представления китайской стороны, Соединенные Штаты заявили о плане введения пошлин в отношении китайских товаров. Китай решительно осуждает и категорически выступает против плана американской стороны, который не имеет под собой никаких фактических оснований, является типичным односторонним протекционистским действием", - цитирует агентство заявление официального представителя Минкоммерции КНР.

В заявлении отмечается, что американская сторона опубликовала данный список вопреки 40-летней истории китайско-американского торгово-экономического сотрудничества, которое характеризовалось взаимной выгодой и взаимным выигрышем, невзирая на мнения деловых кругов и интересы потребителей двух стран. Сделанный американской стороной шаг не отвечает ни государственным интересам Китая, ни государственным интересам Соединенных Штатов, ни экономическим интересам всего мира.

США серьезно нарушили основные принципы и дух Всемирной торговой организации (ВТО), и китайская сторона готова своевременно обратиться к механизму по разрешению споров ВТО. Вместе с этим, Китай готов принять зеркальные меры равного масштаба и силы в отношении американской продукции. Подробная информация о контрмерах будет опубликована в ближайшие дни, сообщается в заявлении.

У Китая есть уверенность и способность реагировать на любые торговые протекционистские меры США, подчеркивается в заявлении официального представителя Минкоммерции КНР.

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Azernews Newspaper
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