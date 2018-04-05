Спрос на ноты Центробанка Азербайджана впятеро превысил предложение

5 апреля 2018 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 150 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в четверг БФБ.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в более чем пять раз - банки подали заявки на 788,035 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3812 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком в 99,3812 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 150 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам – второе мая 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на пятое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 апреля
Бизнес 09:20
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 5 апреля
Бизнес 4 апреля 17:07
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Бизнес 4 апреля 10:31
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 апреля
Бизнес 4 апреля 09:17
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 3 апреля 19:17
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 4 апреля
Бизнес 3 апреля 17:09
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на четверть
Бизнес 3 апреля 14:08
В Баку обсуждают роль наличности в современном денежном секторе
Бизнес 3 апреля 11:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 апреля
Бизнес 3 апреля 09:20
В Азербайджане подорожали основные драгметаллы
Бизнес 2 апреля 19:31
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 3 апреля
Бизнес 2 апреля 17:05
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение
Бизнес 2 апреля 12:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 апреля
Бизнес 2 апреля 09:22
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 31 марта 13:59
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 31 марта 12:57
Профицит баланса вторичных доходов Азербайджана вырос в 12,5 раза
Бизнес 31 марта 11:49
Оглашён объём прямых инвестиций в экономику Азербайджана
Бизнес 31 марта 11:36
Прямые зарубежные инвестиции Азербайджана в 2017 году превысили $2,5 млрд
Бизнес 31 марта 11:30