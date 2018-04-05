SOFAZ с начала года продал банкам более $1,3 млрд

5 апреля 2018 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в марте 2018 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 647 миллионов долларов, сообщает Фонд в четверг.

Всего в первом квартале 2018 года азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда более 1,31 миллиона долларов.

Нефтяной фонд в 2018 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2018 год в размере 9,216 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

(Автор: Максим Цурков)

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