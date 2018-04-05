Международные резервы Кыргызстана сократились

БАКУ /Trend/ - Несмотря на отсутствие валютных интервенций, валовые международные резервы Кыргызстана сокращаются. Об этом сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.

По итогам марта 2018 года международные резервы Кыргызстана составили 2,1 миллиарда долларов США. За месяц они сократились на 3,61 миллиона долларов, однако с начала года показатель увеличился на 32,19 миллиона долларов.

Национальный банк использует международные резервы для сглаживания резких колебаний курса доллара. Последний раз Нацбанк выходил на валютный рынок в феврале, купив 5,5 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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