Международные резервы Кыргызстана сократились

5 апреля 2018 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на отсутствие валютных интервенций, валовые международные резервы Кыргызстана сокращаются. Об этом сообщил сайт Национального банка Кыргызстана.

По итогам марта 2018 года международные резервы Кыргызстана составили 2,1 миллиарда долларов США. За месяц они сократились на 3,61 миллиона долларов, однако с начала года показатель увеличился на 32,19 миллиона долларов.

Национальный банк использует международные резервы для сглаживания резких колебаний курса доллара. Последний раз Нацбанк выходил на валютный рынок в феврале, купив 5,5 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кыргызстан и Китай намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения
Кыргызстан 4 апреля 15:25
Кыргызстан намерен повысить позиции в рейтинге Всемирного банка
Бизнес 4 апреля 10:52
Задержан гендиректор кыргызского ОАО «Электрические станции» - ГКНБ
Кыргызстан 4 апреля 08:35
Снят с должности и задержан заместитель главы Государственной налоговой службы Кыргызстана
Кыргызстан 3 апреля 17:14
Президент Кыргызстана принял отставку министра юстиции
Кыргызстан 3 апреля 12:25
Air Arabia изучает пути взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном
Бизнес 2 апреля 16:46
Министр юстиции Кыргызстана подал в отставку
Кыргызстан 2 апреля 16:30
Китай может потребовать у Кыргызстана погашения кредита в 386 миллионов долларов
Бизнес 2 апреля 15:32
Евразийский фонд стабилизации и развития финансирует новые проекты в Кыргызстане
Бизнес 2 апреля 12:24
Нацбанк Казахстана внедряет новый инструмент в денежно-кредитной политике
Бизнес 2 апреля 11:45
Кыргызстан купит у России новые самолеты
Бизнес 2 апреля 09:52
Узбекистан может арендовать у Кыргызстана пастбища
Бизнес 31 марта 14:51
Кыргызстан намерен увеличить долю безналичных платежей в течение 3 лет
Бизнес 31 марта 12:33
Национальный авиаперевозчик Кыргызстана обновляет парк самолётов
Бизнес 31 марта 11:45
В Москве прошёл День кыргызских товаров
Бизнес 31 марта 09:28
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана
Кыргызстан 30 марта 17:46
Уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Кыргызстана приостановлено
Кыргызстан 30 марта 15:54
Нацбанк Казахстана о прогнозах на инфляцию
Бизнес 30 марта 15:27