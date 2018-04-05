В Азербайджане модернизировали крупный паром (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" завершило модернизацию паромного судна "Дагестан" на Зыхском судостроительном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечается, что проект модернизации – первый в истории ЗАО подобный проект, который был разработан персоналом пароходства.

"Модернизованы все системы управления паромного судна. Одна из основных работ выполнена в машинном отделении. В ходе работ по модернизации, два устаревших вспомогательных двигателя парома заменены двигателями марки Hyundai. Новые двигатели мощностью 1000 кВт отличаются от демонтированных двигателей высокими показателями экономичности, эффективности, а также удобством обслуживания. Также были заменены главные двигатели, заказанные в Финляндии у компании Wartsila. Новые двигатели позволяют снизить расход топлива до 30 процентов", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, установка нового редуктора упростит процедуру запуска и подготовки двигателей к эксплуатации, что, в свою очередь способствует значительному снижению расхода топлива за счет сокращения числа оборотов главного двигателя.

"Полностью модернизован также пост управления двигателем. Здесь установлено новое оборудование, отвечающее последним достижениям техники. Наряду с этим, модернизировано и аварийно-генераторное отделение судна. В отделении, как и во всех современных судах, создана система управления и контроля", - говорится в сообщении.

Также все системы управления паромного судна "Дагестан" в ходе модернизации заменены современными системами.

"Капитально отремонтирован корпус судна – отгрунтованы и покрашены надводная и подводная части парома. Наряду с этим, выполнен капитальный ремонт бытовых помещений, кают, коридоров, комнат отдыха. Столовая и кухня оснащены необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Отметим, что по завершению работ по модернизации паромное судно «Дагестан» успешно прошло морские испытания.

Судно уже задействовано в грузоперевозках на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

Грузоподъемность парома "Дагестан" составляет 2425 тонн. Судно длиной 154,5 и шириной 18,3 метра обладает двумя палубами для перевозки автомобилей и палубой для вагонов.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" является единственным оператором паромов на Каспии, его флот состоит из 13 паромов, которые задействованы в перевозках на Транскаспийском транспортном маршруте.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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