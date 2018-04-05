Узбекистан продолжает работу над реформами в налоговой системе

5 апреля 2018 13:08 (UTC+04:00)

В Узбекистане продолжается обсуждение проекта Концепции по коренному реформированию налоговой системы, предусматривающей уменьшение налоговой нагрузки, унификацию и отмену ряда налогов и обязательных платежей, а также меры по совершенствованию налогового
администрирования, передают узбекские СМИ.

В обсуждаемом документе отмечены пять проблем узбекской налоговой системы - высокая в сравнении с развивающимися странами мира налоговая нагрузка, нечеткость законодательных норм, значительное количество подзаконных актов, несовершенство и неэффективность налогового контроля и администрирования, а также большое количество индивидуальных льгот и преференций.

В концепции, в частности, предложено снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость с 20 до 12 процентов и распространить обязанности по его уплате на все категории налогоплательщиков, включая индивидуальных предпринимателей с оборотом свыше 1 миллиарда сумов.

По официальному прогнозу, доходная часть государственного бюджета Узбекистана в 2018 году на 35,3 процента состоит из налога на добавленную стоимость. При ожидаемых доходах бюджета в наступившем году свыше 62,2 триллиона сумов налог на добавленную стоимость составляет 22 триллиона сумов.

НДС играет роль локомотива в группе косвенных налогов (НДС, акцизный налог, таможенная пошлина, налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа и плата за использование абонентского номера) с удельным весом 65 процентов. Ожидаемый в 2018 году объем косвенных налогов превышает 33,4 триллиона сумов.

Официальный курс на 5 апреля: 8 100 UZS/USD

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Azernews Newspaper
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