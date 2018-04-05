Иран может увеличить импорт казахстанского зерна из-за ожидаемой засухи

БАКУ /Trend/ - Иран может начать увеличивать импорт казахстанского зерна в конце апреля из-за прогнозируемой засухи в стране. Об этом заявил директор департамента экспортных контрактов АО «НК «Продкорпорация» Нуржан Мухамеджанов, сообщает портал Atameken.

"Иран установил только 3 варианта ввоза пшеницы из России и Казахстана: своп-операции, транзит и временный ввоз. Однако российские и казахстанские трейдеры надеются на прогнозируемую засуху в Иране, что может расширить для них данный рынок. Конкретные объемы обозначить еще невозможно, как и сказать, какое количество пшеницы пойдет в Иран. Однако, по моему мнению, в конце апреля - начале мая рынок пшеницы Ирана все-таки откроется для более масштабных объемов импорта", - отметил он.

По словам Мухамеджанова, по предварительным оценкам компании, открытие рынка Ирана позволит увеличить объемы поставок казахстанской пшеницы от 500 тысяч до 1 миллиона тонн в год.

Отметим, в течение двух лет Иран является самодостаточным в производстве пшеницы и импортирует пшеницу только с целью дальнейшего экспорта после переработки в муку.

Согласно докладу ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), опубликованному ранее, производство пшеницы в Иране в 2018 году прогнозируется на уровне 12 миллионов тонн, что будет означать снижение на 11,1 процента по сравнению с 2017 годом. В 2016 году Иран произвел 11,1 миллиона тонн урожая.

(Автор: Али Мустафаев)

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