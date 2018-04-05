Биткоин вновь дешевеет, коррекционный рост закончился

Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) снижается на торгах в четверг, поскольку коррекционный рост закончился, и инвесторы продолжили отыгрывать негативные новости крипторынка, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин снижался в цене на 6,41% - до 6,86 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 6,25% - до 6,87 тысячи долларов, на GDAX - на 6,18%, до 6,868 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют. Ethereum уменьшается в цене на 5,1% - до 382,6 доллара, Ripple - на 6,11%, до 0,501 доллара, Bitcoin Cash - на 6,47%, до 642,59 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 258,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

На прошлой неделе инвесторы реагировали на сообщения об ограничениях на криптовалютном рынке как со стороны госрегуляторов, так и крупных компаний. На этом фоне биткоин подешевел до минимума с начала февраля, потеряв около 20% своей стоимости. Кроме того, негативный фон укрепился после того, как с понедельника Google сообщил о запрете добавления в официальный интернет-магазин компании Google Chrome Web Store расширений для майнинга криптовалют из-за того, что 90% всех подобных расширений ранее работали без согласия владельцев компьютеров, потребляя значительные энергоресурсы.

Однако в понедельник вечером биткоин начал отыгрывать падение. При этом аналитики отмечали, что на общем негативном фоне рост котировок является кратковременным.

"Коррекция закончилась и рынки продолжили снижение. Биткоин упал на 8%, закрывшись на уровне 6,8 тысячи долларов. Ближайшей целью является февральский минимум в 5,93 тысячи долларов", - прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

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