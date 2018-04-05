Узбекистан и Турция готовят соглашение о преференциальной торговле

5 апреля 2018 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве внешней торговли Узбекистана прошел второй раунд переговоров с представителями министерства экономики и таможенного ведомства Турции по обсуждению проекта соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией, сообщает в четверг пресс-служба узбекского ведомства.

От узбекской стороны в переговорах участвовали эксперты министерства внешней торговли, министерства иностранных дел, министерства юстиции, министерства экономики, государственного таможенного комитета, а также агентства «Узстандарт» и АО «Узбекэкспертиза».

В ходе переговоров обсуждался проект соглашения о преференциальной торговле, а также прилагаемый к нему перечень товаров, к которым будут применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между двумя странами.

По итогам встречи было запланировано продолжить переговоры на экспертном уровне с целью достижения взаимовыгодных условий и подготовки соглашения к подписанию.

Напомним, что 25 октября 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством внешней торговли Узбекистана и министерством экономики Турции, направленный на дальнейшее развитие узбекско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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