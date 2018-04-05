Счетные палаты Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве

5 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

Председатель Счетной палаты Кыргызстана Улукбек Марипов встретился с коллегой из России Татьяной Голиковой, передает Knews.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о деятельности высших органов финансового контроля двух стран, и обсудили приоритетные направления двухстороннего взаимоотношения. Основной целью визита является подписание ряда документов, касающихся сотрудничества Счетных палат (СП) двух стран.

Касаясь сотрудничества между высшими органами аудита двух государств, Голикова рассказала о проведении Счетной палатой России внешней оценки работы СП Кыргызстана. Также она затронула вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и Совета СНГ.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Счетными палатами Кыргызстана и России, а также программу сотрудничества на 2019 – 2020 годы.

В документах предусматриваются основные направления и формы сотрудничества сторон в части обмена опытом и организации совместных исследовательских мероприятий, профессионального обучения и повышения квалификации кадров, проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических работ. Также в рамках одного из документов на 2019-2020 годы запланированы ряд мероприятий, в основном направленных на контроль качества аудитов и взаимодействия в рамках ИНТОСАИ, АЗОСАИ, Совета руководителей высших органов финансового контроля государств-участников СНГ, ШОС и ЕАЭС на постоянной основе.

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