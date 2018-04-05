Казахстанский тенге продолжает оставаться стабильным по отношению к доллару США

5 апреля 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 24 банка, сообщает в среду KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 319,68 тенге за доллар при объеме торгов 48,850 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 392,39 тенге за евро при объеме торгов 550 тысяч евро.

По евро с расчетами Т+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 319,68 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 102,850 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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